Yıldız resmen başvurdu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nde (MHP) aday adayı sayısı giderek artıyor. Alanya’dan Hacı Mevlüt Zavlak ile Murat Levent Koçak’ın ardından, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Hüseyin Yıldız da bugün Ankara’ya giderek resmi başvurusunu yaptı. 2007-2011 yılları arasında 23. Dönem Antalya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Antalya’yı temsil eden Yıldız, 2011’de de aday olmuş, ancak o dönem AKP’den transfer olan Yusuf Ziya İrbeç’in 4. sıraya yazılması nedeniyle kendisine ancak 5. sıradan yer bulmuş ve seçimi kıl payı kaybederek TBMM’ye girememişti. İrbeç’in MHP Genel Başkan Adayı olması üzerine MHP Genel Başkanı Dr Devlet Bahçeli ile arası açılmış ve partiden ihracı gündeme gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İrbeç’in yeniden adaylık başvurusunda bulunmayacağı, Tunca Toskay’ın da başka bir şehirden adaylığını koyacağı öngörülürken, bu şartlar altında Yıldız’a listede en az 4. sıranın verileceği ifade ediliyor.

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