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Yıldırım basınla buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya milletvekili aday adayı Necati Yıldırım, AGC Restoran'da Alanya basınıyla bir araya geldi

Yıldırım basınla buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya milletvekili aday adayı Necati Yıldırım, AGC Restoran'da Alanya basınıyla bir araya geldi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:23
Yıldırım basınla buluştu
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MİLLETVEKİLİ aday adayı Necati Yıldırım tarafından organize edilen kahvaltıya, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Kahvaltının ardından açıklama yapan Yıldırım, "Antalya ve Alanyanın sorunlarını meclise taşımak için adayım" dedi. Yıldırım konuşmasında şunlara değindi:
'MİLLETE HİZMET İÇİN ADAYIM'
"Kahvaltı programımıza katılan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda aday adaylığı başvurusu yaparak yola çıktık. Yerelde hizmetlerimiz oldu ama ulusalda da milletimize hizmet etmek için sonucu iyi olacağına inandığım bir karar aldım. Antalya'nın ve Alanya'nın sorunlarını meclise taşımak için milletvekili aday adayı oldum. İnşallah listede yer alırsak meclise bu sorunları taşıyıp, takipçisi olup çözülmesini de takip ederek, gözünüz kulağınız olacağım. 
'AMACIMIZ DA NİYETİMİZ DE BELLİ'
Teşkilâtlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlardan alacağımız güç ve destekle Ankara'ya daha güçlü gideceğiz. Bizim amacımız da niyetimiz belli. Bu millete hizmet etmek için yola çıktık. Her şeyin hayırlısı olsun."

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AdaletAK PartiNecati YıldırımAGC Restoran
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