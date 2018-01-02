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Yılbaşı rekoru 9 milyon izleyici!

Yılbaşı gecesi her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu. Acun Ilıcalı, gelmiş geçmiş en yüksek yılbaşı reytingi ile rekor kırdık, diyerek tüm ekibi teşekkür mesajı yazdı

Yılbaşı rekoru 9 milyon izleyici!

Yılbaşı gecesi her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu. Acun Ilıcalı, gelmiş geçmiş en yüksek yılbaşı reytingi ile rekor kırdık, diyerek tüm ekibi teşekkür mesajı yazdı

02 Ocak 2018 Salı 08:21
Yılbaşı rekoru 9 milyon izleyici!
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YILBAŞI gecesi Türkiye TV8 ekranına kilitlendi. Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' programı Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri üyesi olarak katılımıyla kahkaha tufanına döndü. Ünlü yarışmacıların performansı ile Cem Yılmaz-Sibel Can düeti ekran hasındakileri mest etti.  Program, 'Tüm Kişiler'de 12.81 reyting, 27.99 izlenme payıyla bir rekora imza attı. 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' AB'de 15.70 reytingle 8 milyon 992 bin 803 kişinin evinde izlendi. Yani her 100 kişiden 38'inin evinde TV8 açıktı. llıcalı böylece en yakın rakibini ikiye katlamış oldu. (Vatan-Oya Doğan)

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Yılbaşı Rekoru
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