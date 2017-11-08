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Yılan değil karayolu! Havadan böyle görüntülendi…

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde bulunan Dobruca Mahallesi'nin drone ile havadan görüntülenen virajlı yolu, kıvrılarak ilerleyen yılanı andırıyor

Yılan değil karayolu! Havadan böyle görüntülendi…

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde bulunan Dobruca Mahallesi'nin drone ile havadan görüntülenen virajlı yolu, kıvrılarak ilerleyen yılanı andırıyor

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:14
Yılan değil karayolu! Havadan böyle görüntülendi…
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MERKEZ Osmangazi ilçesinde yer alan Dobruca Mahallesi, temiz havası,  yeşil doğası, deresi ve birbirinden güzel mekanlarıyla bölge sakinlerine ve ziyaretçilerine huzur veriyor.

Uludağ'ın eteklerinden süzülen suları Nilüfer Çayı'na ulaştıran  Dobruca'daki dere kenarlarında, kente soluk aldıran, belediyelere ve özel  işletmelere ait birbirinden güzel tesisler yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BURFAŞ'a bağlı Dobruca Sosyal  Tesisleri de yeşillikler içinde konumlandığı bölgede, kent manzarasıyla  ziyaretçilere eşsiz bir seyir zevki sunuyor.

Restoran ve kafeterya hizmetlerinin yanı sıra spor ve dinlenme  alanlarıyla birçok etkinlik imkanını bir arada toplayan tesisler, yürüyüş  yolları, üç ayrı Tenis kortu, basketbol ve çim sahasıyla farklı alternatiflerden  yararlanma imkanı sağlıyor.

Dobruca Sosyal Tesisleri'nin drone ile görüntülenen virajlı yolu,  kıvrılarak ilerleyen yılana benzetiliyor.

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Yılan Değil KarayoluBursaKarayoluYılan
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