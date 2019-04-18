Yıl: 2019 - Yer: Alanya! Turizm cennetine yakışmayan manzara

ÖZEL HABER

ALANYA sabah saatlerinde sağanak yağan yağmura ve doluya teslim oldu. Alanya da yine benzer ve yakışmayan manzaralar… Alanya’nın Oba Mahallesi’nde, Alanya Belediyesi’nin yapımı devam eden yeni hizmet binasının arkasında, Eğri Köprü’ye bağlanan caddede taşan rögar, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de kent imajını olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan taşan rögar, yüzlerce öğrencinin öğrenim gördüğü Nimet Alaattinoğlu İlk ve Ortaokulu’nun tam olarak önünde bulunuyor. Her yağmur sonrası yaşanan bu rezalete kimin bir dur diyeceği ise merak konusu!

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