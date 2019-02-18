Yıkım başladı! Alanya Kapalı Pazar'ına kavuşuyor

CUMA Pazarı ve Alanya Belediyesi Düğün Salonu olarak kullanılan alanda yapılacak Alanya Kapalı Pazar Alanı ve Düğün Salonu Projesi için ilk adım atıldı. 2018 yılı içerisinde uygulama projesinin hazırlanarak ihale altyapısı tamamlanan Alanya Kapalı Pazar Alanı ve Düğün Salonu Projesi'nin uygulama sahasını oluşturmak üzere Belediye Düğün Salonu'nda yıkım başladı. Pazaryeri olarak kullanılan alanın pazar haricinde otopark olarak kullanılmasını amaçladıklarını belirten Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel, “Yarı açık olarak yol kotunun altında tasarlanan pazar alanın altı yani bodrum katı kapalı otopark, onun üstü ise ticari ve sosyal alanlardan oluşacak. Yine pazarın kurulduğu yarı açık alan da pazarın kurulduğu günler harici otopark olarak kullanılacak. Bu proje, son derece sıkışık olan Cuma Pazarı bölgesine nefes aldıracak” dedi. Düğün salonunun düğün törenlerinin haricinde de kullanılabilmesi, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına uygun çok amaçlı planlandığını kaydeden Başkan Yücel, “Salonumuzu düğün ve nişan törenlerimizin yanı sıra bayramlaşma, geleneklerimizin yaşatılması, tüm organizasyonlarda vatandaşlarımızın kullanabilmesi için nezih bir mekan olarak tasarladık. Alanya merkezde yeni bir mekan olmayı hedefleyen fonksiyonel çözümleri ile insanların konforlu alışveriş yapabileceği, güzel vakit geçirebileceği bir merkez olarak kurgulandı” diye konuştu.

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Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 17:17