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Yıkadılar, kefenlediler, namazını kıldılar, mezarlıkta tabut boş çıktı

Sakarya'da hastalık sonucu ölen yaşlı kanının cenazesi, görevlilerin dikkatsizliği sonucu morgda unutuldu. Cenaze yakınları, defin için mezarlığa gidip tabutu açınca durumu fark etti

Yıkadılar, kefenlediler, namazını kıldılar, mezarlıkta tabut boş çıktı

Sakarya'da hastalık sonucu ölen yaşlı kanının cenazesi, görevlilerin dikkatsizliği sonucu morgda unutuldu. Cenaze yakınları, defin için mezarlığa gidip tabutu açınca durumu fark etti

01 Nisan 2018 Pazar 08:10
Yıkadılar, kefenlediler, namazını kıldılar, mezarlıkta tabut boş çıktı
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SAKARYA'NIN Adapazarı hastalık sonucu ölen Emine Uğur'un (68) cenazesi, görevlilerin dikkatsizliği sonucu morgda unutuldu. Durum, camide namaz kılıp defin için mezarlığa giden yakınlarının tabutu açmasıyla ortaya çıktı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANENİN MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Adapazarı'nda Emine Uğur yakalandığı hastalık sebebiyle bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 3 çocuk annesi olan, eşini de yıllar önce kaybeden Emine Uğur'un durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı ve hayata gözlerini yumdu. Uğur'un cenazesi tedavi gördüğü hastanenin morguna götürüldü.

ARACA BOŞ TABUT YERLEŞTİRDİLER

 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri aynı günün sabahında geldikleri hastanede, cenazeyi koyduklarını düşünerek araca boş tabutu yerleştirdi.

Emine Uğur'un yaşadığı Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine helallik alınması için boş tabut getirildi. Tabut cenaze namaz kılınması için kent merkezindeki Orhan Camii'ne taşınırken Emine Uğur'un yakınları burada yakınlarının taziyelerini kabul etti.

TABUTUN BOŞ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Tabut burada öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlığa gelen kalabalık cenazeyi gömmek için açtıkları tabutun içinin boş olduğunu görünce şok oldu.

CENAZE MORGDA UNUTULDU

Cenaze işlerine telefon açılması üzerine Uğur'un cenazesinin morgda unutulduğu ortaya çıktı.

Daha sonra cenaze morgdan alınarak mezarlıkta yeniden cenaze namazının kılınmasından sonra toprağa verildi. Ayrıca Emine Uğur'un yakınları konuyla ilgili kendilerine ulaşan gazetecilere konuşmadı.

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