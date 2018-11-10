' Yıkacağız dedim, yıktık!'

ALMANYA'NIN Düsseldorf kentinde verdiği konserde kendi kategorisinde en iyilerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Koray Beyoğlu sahne sırasındaki esprileri ile de sevdiklerini gülmekten kırıp geçirdi. Organizesini Serap Güven’ in üstlendiği Düsseldorf Şamdan gecesinde Bass Gitarda Tamer Ulucaağac, Akustik Davulda Aytekin Baydan, Klarnet de Selçuk Gülerek canlı performanslarıyla göz doldururken Gitar ve Vokal de Koray Beyoğlu bütün gece hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık 4 hafta önce ikinci single albümü " gücenmedim " ile tekrar hayranlarıyla buluşan Koray Beyoğlu hızlı yükselişine devam ediyor. En çok dinlenenler listesinde üst sıralarda yerini koruyan Koray Beyoğlu " Gücenmedim " tekli çalışması ile oldukça geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. İstanbul'daki yardım konserleri ve almanya'da almış olduğu sahnelerle adından oldukça sık bahsettiren Koray Beyoğlu birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı almanya'da tencerenin dibine kaşıkla vursan hali çekecek bir kitle var açıklaması yine gündem yarattı.

Katılmış olduğu bütün canlı yayın radyo röportajlarında kendisinin tamamen üretmekten yana olduğunu ve Türkiye'de Müzik dünyasının acilen 90'lı yıllardan kopup yeni üretken bir döneme girmesi gerektiğini söyleyen Koray Beyoğlu önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkarmayı hedeflediği şarkılarının yine kendisine ait olacağım belirtti.