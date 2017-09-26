Yiğit Bulut’la fena dalga geçtiler

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, 2013 yılında yaptığı bir konuşmada, Türk dış politikasına ilişkin iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Bulut; Türkiye’nin ‘genleşeceğini’ iddia ederek, iki yıl içerisinde Kuzey Irak’ın referandum yaparak Türkiye’ye katılacağını iddia etmişti. Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen ‘bağımsızlık referandumu’ Bulut’un o sözlerini yeniden gündeme getirdi. Hürriyet gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök ile Ahmet Hamkan da bu sözleri hatırlatarak Yiğit Bulut’u ti’ye aldılar.

ERTUĞRUL ÖZKÖK: JÖLELİ'YE TELEKİNEZİ İLE SÖYLETİLMİŞ OLABİLİR Mİ?

Ertuğrul Özkök “O laflar Jöleli'ye telekinezi ile söyletilmiş olabilir mi?” başlıklı yazısında şunları söyledi

“KUZEY Irak'taki referanduma 24 saat kalmış.

Jöleli danışmanın sözleri işte o dakikalarda patlıyor.

Almış eline mikrofonu, almış karşısına kendisi gibi bir kalabalığı, sallıyor da sallıyor:

“Allah ömür verir mi vermez mi bilmem. Ama yazın bu geceyi. 3 sene içinde hatta 2 sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye'ye katılma kararı alacak.”

Görüntüsü de var… Yüzüne bakıyorum… Kendinden öyle emin ki…

Kehaneti bile aşmış…

Yüzüne bir kere daha bakıyorum…

Ya kendinden geçmiş, ya kendini aşmış… Sanki gaipten konuşuyor…

O an şimşek çakıyor…

Acaba diyorum…

“Bu çocuk telekinetik bir saldırıya uğramış olabilir mi…”

O, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir saldırı beklerken, acaba asıl hedef kendisi olmuş olabilir mi…

Olabilir…

O görüntüleri seyredin…

Bu arkadaşa telekinetik bir şeyler yapmışlar…

JÖLELİ danışmanın kendinden geçmiş halde yaptığı bu konuşma bana, favori dizilerimden biri olan DC Comics'in “Flash”inde Clyde Mardon'un başına geleni hatırlattı.

Filmdeki karaktere bir yıldırım çarpıyor ve birden acayip güçlere sahip oluyor.

Mesela bulunduğu yerde aniden iklimi allak bullak edebiliyor, hortumlar, kasırgalar çıkarabiliyor, etrafı sis kaplamasını sağlayabiliyor.

Vallahi tip olarak da hafiften Jöleli'yi andırıyor.

O yüzden soruyorum.

Jöleli 3 yıl önce bu konuşmayı yaparken telekinetik bir saldırının kurbanı olmuş olabilir mi?

TELEKİNEZİ NEDİR?

TELEKİNEZİ, nesneleri düşünce gücü sayesinde ve nesnelerle herhangi fiziksel bir temas kurmadan hareket ettirebilme yeteneğine verilen isimdir.

AHMET HAKAN: BRAVO YİĞİT BRAVO BULUT

Ahmet Hakan ise “Dört yıl önce böyle demiş Yiğit Bulut” ara başlığıyla kaleme aldığı yazısında

“DÖRT yıl önce kürsüde konuşuyor Yiğit Bulut.

Şunları söylüyor:

– Türkiye bundan sonra genleşecek.

– Allah ömür verir mi vermez mi bilmem.

– Ama yazın bunu… Üç sene içinde, hatta iki sene içinde Kuzey Irak referandum yapıp Türkiye'ye katılma kararı alacak.

*

Dört yıl önce…

Kuzey Irak'ın referanduma gideceğini öngörebilmek de…

Az buz bir başarı değildir hani!

*

Bravo Yiğit… Bravo Bulut…” ifadelerine yer verdi.