YGS'de 180 barajını geçmek için bunları yapın

YGS ÖNCESİ ADAYLARA İPUCU KILAVUZU!
NTV'nin haberine göre, 30 saniye kuralına vurgu yapan Yurdakul, "Biliyordum ama yapamadım dememek için" öğrencilerin uygulayacağı metotlar hakkında şunları söyledi: "Beyin faaliyetlerinin tümünün bir sonucu olan dikkatin sınav boyunca sürdürülebilmesi için yarım saatte bir 30 saniye gözlerimizi kapayıp, arkamıza yaslayarak derin bir nefes çekmeli ve kendimizi sınav ortamından uzaklaştırmalıyız. Gözlerimizi kapadığımızda gözümüzün önüne beyaz bir sinema perdesi getirmek, tüm dikkatimizi oraya yönlendirmek ve nefes egzersizi yapmak beynimizi ve dikkatimizi toplayıp tekrar sınava yönelmemize faydalı olacaktır." Yurdakul, nefes egzersizinin nasıl yapılacağını, "Bunun için önce 8'e kadar sayıp derin nefes almak, ardından 8'e kadar sayıp, bu süre boyunca aldığımız nefesi tutmak ve son alarak da 8'e kadar sayarken yavaşça nefes vermek nefesimize konsantre olmayı ve sınav gerginliğinden 30 saniye bile olsa uzaklaşmamızı sağlayacaktır. Eğer öğrencide dikkat sorunu yoksa bu işe yarayacaktır" şeklinde açıkladı.
DOĞRU NEFES KAYGIYI AZALTIR
Öğrencide dikkat eksikliği varsa sınavdan önce mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten Yurdakul, "Gerek sadece sınavda dikkat eksikliğini giderecek bir ilaç almak, gerekse dikkati bozacak durumlara kendimizi hazırlamak, örneğin deneme sınavlarını gürültülü ortamlarda yapmak işe yarayacaktır" dedi.
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