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YGS'de 180 barajını geçmek için bunları yapın

Üniversiteye girişte önemli bir adım olan YGS için öğrenciler gün sayıyor. Öğrencilerin sınav başarısını artırmada dikkat etmeleri gerekenlere değinen Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, sınav kaygısının ve dikkatsizliğin en önemli başarısızlık etkenleri arasında olduğunu söyledi

YGS'de 180 barajını geçmek için bunları yapın

Üniversiteye girişte önemli bir adım olan YGS için öğrenciler gün sayıyor. Öğrencilerin sınav başarısını artırmada dikkat etmeleri gerekenlere değinen Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, sınav kaygısının ve dikkatsizliğin en önemli başarısızlık etkenleri arasında olduğunu söyledi

12 Mart 2015 Perşembe 15:01
YGS'de 180 barajını geçmek için bunları yapın
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ÜNİVERSİTEYE girişte önemli bir adım olan YGS için öğrenciler gün sayıyor. Öğrencilerin sınav başarısını artırmada dikkat etmeleri gerekenlere değinen Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, sınav kaygısının ve dikkatsizliğin en önemli başarısızlık etkenleri arasında olduğunu söyledi.
YGS ÖNCESİ ADAYLARA İPUCU KILAVUZU!
NTV'nin haberine göre, 30 saniye kuralına vurgu yapan Yurdakul, "Biliyordum ama yapamadım dememek için" öğrencilerin uygulayacağı metotlar hakkında şunları söyledi: "Beyin faaliyetlerinin tümünün bir sonucu olan dikkatin sınav boyunca sürdürülebilmesi için yarım saatte bir 30 saniye gözlerimizi kapayıp, arkamıza yaslayarak derin bir nefes çekmeli ve kendimizi sınav ortamından uzaklaştırmalıyız. Gözlerimizi kapadığımızda gözümüzün önüne beyaz bir sinema perdesi getirmek, tüm dikkatimizi oraya yönlendirmek ve nefes egzersizi yapmak beynimizi ve dikkatimizi toplayıp tekrar sınava yönelmemize faydalı olacaktır." Yurdakul, nefes egzersizinin nasıl yapılacağını, "Bunun için önce 8'e kadar sayıp derin nefes almak, ardından 8'e kadar sayıp, bu süre boyunca aldığımız nefesi tutmak ve son alarak da 8'e kadar sayarken yavaşça nefes vermek nefesimize konsantre olmayı ve sınav gerginliğinden 30 saniye bile olsa uzaklaşmamızı sağlayacaktır. Eğer öğrencide dikkat sorunu yoksa bu işe yarayacaktır" şeklinde açıkladı.
DOĞRU NEFES KAYGIYI AZALTIR
Öğrencide dikkat eksikliği varsa sınavdan önce mutlaka çözülmesi gerektiğini belirten Yurdakul, "Gerek sadece sınavda dikkat eksikliğini giderecek bir ilaç almak, gerekse dikkati bozacak durumlara kendimizi hazırlamak, örneğin deneme sınavlarını gürültülü ortamlarda yapmak işe yarayacaktır" dedi.
YGS'DE 180 BARAJINI GEÇMEK İÇİN BUNU YAPIN! 
Kaygının da sınav başarısını düşüren etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Kaygı kendiliğinden gitmez, kaygıyı atmak için nefesi düzeltmek gerekir. Yukarıda bahsedilen nefes egzersizini yapmak, sınavın zekayı değil bilgiyi ölçtüğünü unutmamak, istediğimiz gibi geçmezse tekrar deneme şansımızın olacağını düşünmek kaygımızı azaltacaktır. Hafif kaygının bizi motive edeceğini ama yükseldiği oranda başarımızı düşüreceğini bilmeliyiz. kaygımız yüksekse sınavdan önce psikolog ya da psikiyatrist ile kaygının üzerine gitmeli, "Sınavda bir şey olmaz" dememeliyiz. Sınavdan önce kaygı varsa bunun sınav sırasında artacağını, yoksa da başlayabileceğini unutmamalıyız" şeklinde konuştu. 

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Son Güncelleme: 12.03.2015 12:27
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