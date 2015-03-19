YGS sonuçlarına göre bakın kim daha başarılı çıktı

2015 YGS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
2015 YGS sonuçları sorgulamasını adaylar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'nden TC Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifreleri'yle öğrenebilecekler. Hürriyet'in haberine göre YGS istatistik bilgileri, tüm adayların yüzde 89.55’inin 140 ve üzerinde puan alırken, 180 ve üzerinde puan alan adayların oranının yüzde 68.89 olduğunu gösteriyor. SONUÇLAR 4 GÜN İÇİNDE AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, YGS sonuçlarını dört gün içinde açıkladı. Öğrenciler sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor. 2015-YGS sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KATILANLARIN YÜZDE 46.4'Ü KIZ
YGS'ye katılanların yüzde 46.4’ü kız adaylardan oluştu, sınavda 140 ve üzerinde puan alan kızların oranı yüzde 92.08 olurken, 180 ve üzerine puan alan kızların oranı yüzde 72.26 olarak gerçekleşti. YGS’ye katılan erkek aday oranı yüzde 53.96 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 140 ve üzerinde puan alanların oranı yüzde 87.4 olurken, 180 ve üzerinde puan alanların oranı ise yüzde 66.1’de kaldı.
ÖSYS başvuran aday sayısı: 2.126.684
Sınavsız geçişe başvuran aday sayısı: 79.969
Sınava giren aday sayısı: 1.987.488
Sınava girmeyen aday sayısı: 59.227
Sınavı geçerli aday sayısı: 1.986.995
Sınavı geçersiz aday sayısı: 493
Kız adayların yüzdesi: 46.4 140 ve barajın üzerinde puan alan kız aday yüzdesi: 92.08 180
Erkek adayların yüzdesi: 53,96 140
Tüm adaylar 140 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi: 89.55 18
YGS 2015 SONRASI GELİŞMELER
YGS 2015'te soruların sızdırıldığı iddiası 'YGS 2015 iptal edilsin' tartışmalarını da alevlendirmişti. ÖSYM dün yaptığı açıklamada YGS 2015'in iptal edilmesinin sözkonusu olmadığını duyurmuştu. ÖSYM'den bugün yapılan en son açıklamada ise YGS sorularını sızdıran adayın kimlik tespitinin yapıldığı bildirildi ve adayın YGS soru kitapçığından iki sayfayı yırttığı kaydedildi.
EN DÜŞÜK NET ORTALAMASI FENDEN!
Sınavda 40'ar sorudan oluyşan testlerin doğru sayısı ortalamaları da belli oldu. Türkçe testinde doğru ortalaması 15,8. Diğer derslerde doğru sayıları daha da düşüyor. Ssoyal testinde ortalama 10,7, matematikte 5,2, fende ise 3,9. YGS'ye 2 Milyon 46 bin 583 aday katılmıştı. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer aldığı sınavda 160 soru sorulmuştu. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 8-21 Nisan'da alınacak.
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