YGS sonuçlarına göre bakın kim daha başarılı çıktı

YGS sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi sonuc.osym.gov.tr'den açıklanmasının ardından tüm öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan içinde. 15 Mart Pazar günü yapılan ve 1 milyon 987 bin 488 adayın katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre kızlar, erkeklerden daha başarılı oldu.

2015 YGS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

2015 YGS sonuçları sorgulamasını adaylar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'nden TC Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifreleri'yle öğrenebilecekler. Hürriyet'in haberine göre YGS istatistik bilgileri, tüm adayların yüzde 89.55’inin 140 ve üzerinde puan alırken, 180 ve üzerinde puan alan adayların oranının yüzde 68.89 olduğunu gösteriyor. SONUÇLAR 4 GÜN İÇİNDE AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, YGS sonuçlarını dört gün içinde açıkladı. Öğrenciler sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor. 2015-YGS sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KATILANLARIN YÜZDE 46.4'Ü KIZ

YGS'ye katılanların yüzde 46.4’ü kız adaylardan oluştu, sınavda 140 ve üzerinde puan alan kızların oranı yüzde 92.08 olurken, 180 ve üzerine puan alan kızların oranı yüzde 72.26 olarak gerçekleşti. YGS’ye katılan erkek aday oranı yüzde 53.96 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 140 ve üzerinde puan alanların oranı yüzde 87.4 olurken, 180 ve üzerinde puan alanların oranı ise yüzde 66.1’de kaldı.

ÖSYS başvuran aday sayısı: 2.126.684

Sınavsız geçişe başvuran aday sayısı: 79.969

Sınava giren aday sayısı: 1.987.488

Sınava girmeyen aday sayısı: 59.227

Sınavı geçerli aday sayısı: 1.986.995

Sınavı geçersiz aday sayısı: 493

Kız adayların yüzdesi: 46.4 140 ve barajın üzerinde puan alan kız aday yüzdesi: 92.08 180

Erkek adayların yüzdesi: 53,96 140

Tüm adaylar 140 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi: 89.55 18

YGS 2015 SONRASI GELİŞMELER

YGS 2015'te soruların sızdırıldığı iddiası 'YGS 2015 iptal edilsin' tartışmalarını da alevlendirmişti. ÖSYM dün yaptığı açıklamada YGS 2015'in iptal edilmesinin sözkonusu olmadığını duyurmuştu. ÖSYM'den bugün yapılan en son açıklamada ise YGS sorularını sızdıran adayın kimlik tespitinin yapıldığı bildirildi ve adayın YGS soru kitapçığından iki sayfayı yırttığı kaydedildi.

EN DÜŞÜK NET ORTALAMASI FENDEN!

Sınavda 40'ar sorudan oluyşan testlerin doğru sayısı ortalamaları da belli oldu. Türkçe testinde doğru ortalaması 15,8. Diğer derslerde doğru sayıları daha da düşüyor. Ssoyal testinde ortalama 10,7, matematikte 5,2, fende ise 3,9. YGS'ye 2 Milyon 46 bin 583 aday katılmıştı. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer aldığı sınavda 160 soru sorulmuştu. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 8-21 Nisan'da alınacak.

KAYNAK: Piramit Haber