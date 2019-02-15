Yetkili isim açıkladı, Türk bankası el değiştiriyor! İşte yeni sahibi

RUSYA'NIN en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su German Gref, Rus Yatırım Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizbank'ı bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Dubai merkezli Emirates NBD Bank'a satmayı planladıklarını söyledi.

ONAY BEKLENİYOR

Sberbank Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Lev Hasis, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, Denizbank'ın satılması için BAE'nin düzenleme kuruluşundan Şubat ayının sonuna kadar onay almayı umduklarını, diğer düzenleme kuruluşlarından gerekli onayı aldıklarını belirtmişti.

DENİZBANK HAKKINDA

DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006'da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan banka, 6 yıl boyunca Dexia ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdürdükten sonra, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya'nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye başladı.