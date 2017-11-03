Yeşilöz'de park sevinci

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, kırsal mahallelerde çocuklara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Tüm mahallelerde park ve çocuk oyun alanlarının sayısını artıran projeleri hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son olarak Yeşilöz Mahallesi’nde yeni bir çocuk parkını daha hizmete sundu. Park alanında, ailelerin çocukları oynarken dinlenebilecekleri kamelyalar, piknik masaları ve banklar da yer alıyor. Modern oyun gruplarında oynamanın tadını çıkaran çocuklar, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler. Başkan Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme ve mutluluk bizim için he türlü yorgunluğa değer. Çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.