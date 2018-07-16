Yeşilöz-Aydap arasındaki sahil yolu temizlendi

ALANYA ile Gazipaşa arasındaki ulaşımı sağlayan ve eski Gazipaşa yolu olarak bilinen Yeşilöz-Aydap arasındaki sahil yolu ve çevresine düzensiz olarak atılan çöpler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Alanya Gazipaşa arasındaki ulaşımı sağlayan yeni karayolunun hizmete girmesiyle trafik yoğunluğunun azaldığı yolda, bazı bilinçsiz kişilerce atık ve çöplerle kirletilen yol güzergahının temizliği için, ekipler hummalı bir çalışma yaptı. Kalabalık bir ekiple, yoğun bir çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede çevredeki atık ve çöpleri temizleyerek yolu ve çevresini tertemiz yaptı. Nostaljik turların da yapıldığı yolun ve çevresinin temiz tutulması için vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.