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Yerli otomobilde modeller belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki tarihi toplantıda 'babayiğitleri'ni açıkladığı yerli otomobillerle ilgili detaylar netleşmeye başladı

Yerli otomobilde modeller belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki tarihi toplantıda 'babayiğitleri'ni açıkladığı yerli otomobillerle ilgili detaylar netleşmeye başladı

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:08
Yerli otomobilde modeller belli oldu
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YERLİ otomobillerin, hem Türkiye piyasası hem de uluslararası piyasaya hızlı girmesi için birkaç modelde üretim yapılması planlanıyor. Aileler için SUV model, gençler için spor modeller üretilecek. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding; Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan babayiğitler önceki gün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzaları attı.

SUV, SPOR VE MAKAM ARACI MODELLERİ

Yerli otomobillerin ilk prototipi 2019'da tamamlanacak, 2021'de ise ticari satışına başlanacak. İlk yerli otomobili ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan alacak. Yerli otomobiller için önce dizayn çalışması yapılacak. Otomobiller, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda ilgiyi daha çok çekebilmek için değişik modellerde üretilecek. Bunun için ailelere göre bagajı büyük SUV modeller, gençlere yönelik spor modeller, ayrıca kamuda makam aracı olarak kullanılacak modeller üretilecek. Yerli otomobilde Türkiye'nin hedefi ise Almanya, Kore, Japonya, Fransız otomobillerinde olduğu gibi dünya çapında bir marka yaratma olacak.

KİM HANGİ GÖREVİ ÜSTLENECEK

Karsan, 'tasarım ve üst yapı', Vestel 'elektronik aksam ve pil teknolojisi', Turkcell 'elektronik beyin üniteleri ve yazılım' Anadolu Grubu 'pazarlama-satış', BMC 'otomobilin üretimi' konularında görev üstlenecek.

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Yerli OtomobilSUV MODELSPOR MODEL
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