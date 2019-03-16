Yerli ilaç için milli hamle başladı

MÜSİAD tarafından düzenlenen yerli ilaç üretimi ve termal sağlık turizmi konulu toplantılar ilaç dışa bağımlıktan kurtulması noktasında önemli bir fikir alışverişi yapıldı. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Türkiye'de sağlık sektörünün ve ilaç sanayinin gelişmesine katkı sağlayan toplantımıza Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’da katıldı. Panelde hızla büyüyen ilaç sektörü ve termal turizm konuları ele alındı. MÜSİAD ailesi olarak yerli ve milli üretime büyük önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yerli ve milli hamle konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Dünyadaki ilaç pazarı ve ülkelerin üretim ve tüketim oranı ve Türkiye’nin yol haritası ele alındı. Oldukça sağlıklı görüşler ortaya çıktı” dedi.

Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, eski baban Prof. Dr. Veysel Eroğlu, milletvekilleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katılım gösterdiği toplantıya Alanya’dan Başkan Durusoy’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Erhan Direkçi ile Mehmet Gök’te katıldı.