Yerleşik Ruslar 'Yücel' dedi

ALPER KUTAY

GÜNDÜZ, “Türkiye'ye ve Alanya'ya hayırlı olsun. Bu seçim ülkemiz için, Antalya ve Alanya için çok önemli" dedi. Gündüz, açıklamasında şunları söyledi: "Şehir için en değerli olan tabi ki o şehirde yaşayan insanlardır. Başkan adaylarının en önemli politikası ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması, insan değerinin korunup geliştirilmesi olmalıdır. İşte o zaman biz şehrimize iyi bir gelecek sağlayabiliriz. Artık şov zamanı değil, hizmet zamanı. Belediye başkanı her şeyden önce etkili bir yöneticidir. Yerel kanunları bilen, bulunduğu ülkenin yönetimi ile ilgili eğitim almış biridir. Belediye başkanı günlük olarak halkın kaderinin bağlı olduğu zor durumlarla karşı çözüm üretmektedir, milyonlarca ekonomik problem. Şehir bütçesinin ayarlanması ve onaylanması. Kesinlikle şehrin yönetilmesinde bu konuda deneyimli bir profesyonelin olması gerekmektedir. Biz Cumhur İttifakı tarafındayız ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat desteklediği Adem Murat Yücel'e oy verdik" dedi.