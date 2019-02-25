Yerel medyanın geleceği Osmaniye'de konuşuldu

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi buluşması, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı ev sahipliğinde 22-24 Şubat tarihlerinde Osmaniye'de gerçekleştirildi.

KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile yaklaşık 35 ilden cemiyet başkanı ve temsilcisinin katıldığı toplantı, KGK'nın Yerel Medya Meclisi üyeleriyle 5. buluşması oldu. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın da katıldığı açılışın ardından medya sektörüne ilişkin sorunlar ve son gelişmelerin ele alındığı 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Dijital Basın Yayıncı İlişkileri Uzmanı Eyüp Koçak, sektörde dijital reklam gelirlerinin arttırılması ve medyanın geleceğine dair bir sunum yaptı.

'ÇAĞA AYAK UYDURULAMADI'

Koçak, yerel basının kaynaklarının kısıtlı olması ve mevcut gelirlerinin de sürekli erimesinin sektörün en büyük sorunu olduğuna dikkat çekti. Kurum olarak reklam verenler ile yerel basını buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Koçak, yazılı basının dijital platformlara taşındığının altını çizerek "TÜİK insanların basılı gazeteyi okuma oranının düştüğünü tespit etti. Basılı yerel ve ulusal gazeteler kitlelere ulaşıyor ama özellikle genç okuyucular, genç kuşağın önemli bir bölümü dijital ortamdan haberlerini alıyorlar. Bu böyle olunca yerel gazeteler belli noktalarında kısır döngüde kaldılar. Teknik olanaklar açısından çağa ayak uyduramadılar" dedi.

Günümüzde bazı ulusal gazetelerin ücretsiz dağıtılmasına rağmen dijital ortamda okunduğunu ve reklam aldığını anlatan Koçak "Habertürk Gazetesi dijital platformda yayınını sürdürüyor, yakında diğer bazı gazeteler de aynı süreci takip edecek. Yerel gazeteler dijital çağa ayak uydurmak zorundalar. Buna ayak uydurmanın yanında yenilikleri de kendileri sağlamak zorundadır" diye konuştu.

'YEREL BASIN İSTİSMAR EDİLDİ'

Yeni kurulan dijital platformun çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Koçak, daha önce bu yöndeki bazı kuruluşların, büyük bütçelerle anlaşma yaptıkları şirketlerden aldığı kaynakların çok küçük bölümünü yerel gazetelere aktardığına dikkat çekerek "Bu şirketlerin reklam verenler ile ne kadar bütçe ile anlaşma yaptığını bilmiyorsunuz. Çok küçük rakamları yerel basına aktarıyorlar. Yeni sistem ile alıcı ile satıcı bir araya getirilecek. Reklam bütçeleri şeffaf olacak. Bireysel, kurumsal ve profesyonel olarak satış yapacağız. Medya takip şirketleri gazetelerinizi alıyor ve işleyip satıyorlardı. Karşılığında 1 yıllık abone parası veriliyordu. Okumanın dışında satış yapılıyor. İzinsiz olarak medya takip şirketleri kullanırsa, bunu hukuksal olarak takip ediyoruz" dedi.

ÖZEL SEKTÖRÜN BİK’İ

Yeni sistemin adeta özel sektörün BİK’i gibi çalışacağını ifade eden Koçak "Reklam ve abonelerine özel sektör versiyonu olmak istiyoruz. CİB yüklediğiniz ücretsiz tüm sayfalar yayınlanıyor. Bedavaya okumamalıdır. Medya Takip ve Medya Satın Alma Şirketleri ücretsiz olarak yararlanıyor. Yüklenirken, halka açık kullanmayı kabul ediyorum tıklıyorsanız. İşareti kaldırmalıyız. Yayınlanıyorsa müdahale edin. Ayrıca internet üzerinde gazetelerin tanınırlılığını arttırmak için web sayfalarına ilgili düzenlemeleri yaparsanız, kodları yüklerseniz, ciddi reklam geliri de alabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

VALİ VE REKTÖRE ZİYARET

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Osmaniye buluşmasında KGK Yerel Medya Meclisi üyeleriyle birlikte Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ederek, kuruluş aşamasında olan KGK oluşumu hakkında bilgi verdi. Vali Coşkun, ziyarette güçlü, saygın medyanın ve güçlü medya örgütlerinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra Dim, Osmaniye’de Yerel Medya Meclisi üyeleriyle Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ü makamında ziyaret etti. Rektör Türk’e KGK oluşumu ile ilgili bilgiler veren Dim, üniversitenin gelişimi hakkında da bilgi aldı.

İŞTE KGK OSMANİYE BİLDİRİSİ

Dim, Küresel Gazeteciler Konseyi Yerel Medya Meclisi'nin 5. Danışma Kurulu toplantısı ve temaslarının ardından Osmaniye bildirisini yayınladı. Dim, bildiride KGK Yerel Medya Meclisi üyelerinin, yerel medyanın gelir kaynaklarının attırılması yöntemleriyle ilgili sunumdan sonra mesleki sorunları ele aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Buna göre, yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde, uzun yıllardan beri kronik bir sorun haline gelen ‘Seçim Gazetesi’ yayınlama alışkanlığının önüne geçilmesi için, Basın İlan Kurumu'nun 15 Ocak 2019 tarihinde yerel yönetimlerin alınan Genel Kurul kararlarında belirtilen şartları taşıyan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda neşrettirilmesi gerektiği yönündeki kararı olumlu olarak değerlendirilmiştir. Basın İlan Kurumu'nun görev alanında bulunan yerlerdeki gazete ve dergilerde yayınlatılacak resmi ilan ve reklamların, kurumun hazırladığı "Aylık Süreli Yayın Listesinde" yer alan gazete ve dergilerde anılan Kanun hükümlerine göre yayınlattırılması gerektiği yönündeki kararı her türlü takdirin üzerindedir.

- Büyükşehir kapsamı dışında bulunan illerde kurulu bulunan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin yaptığı ihalelerin de BİK kapsamına alınması, bu yolla hem rekabet şartlarının artacağı ve yerel basının da desteklenmesi gerektiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 17:24