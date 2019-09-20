Yerel basın can çekişiyor: Olay grubu da veda ediyor

EKONOMİK kriz, Türkiye'nin en büyük yerel medya kuruluşuna radikal bir karar aldırdı.

Olay gazetesi, Olay Televizyonu, OLAY FM ve olay.com.tr ile dergilerden oluşan Olay Medya, 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle kapanıyor.

Karar Olay Medya Kurucusu ve Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar tarafından bizzat alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cavit Çağlar, bu sabah İstanbul'da Olay Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan ile Yayın Kurulu Başkanları Engin Özpınar ve İsmail Öztat'ın katıldığı bir toplantı yaptı.

Toplantıda mevcut ekonomik ortamda medyanın içinde bulunduğu durum ele alındı. Çağlar, toplantıda Olay Medya'yı birlikte kurduğu üst düzey yöneticilerine kapatma kararını iletti.

Çağlar'ın gelinen noktadan dolayı son derece üzgün olduğu, ancak "Maaş ödeyemeyen patron olmaktansa kapatırım" dediği iddia edildi.

1987'DE KURULMUŞTU

Olay gazetesi, 26 Ekim 1987 tarihinde kuruldu. "Türkiye'nin en büyük şehir gazetesi" sloganıyla yayın yapıyordu. 90'lı yıllarda OLAY FM ve Olay TV'nin de açılmasıyla medya grubuna dönüştü.

Bir dönem Olay Trend adlı bir dergi yayınlayan grup, Bursa'da Yaşam adıyla 6 ayda bir yayımlanan dergiyle de kent kültürüne büyük katkı sağlamıştı.

Olay Medya'ya 7 Mart 2008 tarihinde TMSF tarafından el konmuş, Aralık 2010'da Cavit Çağlar'a yeniden iade edilmişti.