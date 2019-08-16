Yer aynı çile aynı! Damlataş’ta trafik çilesi devam ediyor

BAŞTA tur otobüslerinin yolcu indirip bindirme anında oluşan trafik yoğunluğuna bir de dışarıdan gelen yerli turistlerin araçları da eklenince, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Özellikle arabası için park alanı bulamayıp Alanya’dan ayrılan turistlerin şikayetleri de işin cabası. Dim TV bayram tatilinde ekrana yansıyan bu görüntülerin ardından bugün aynı bölgeye giderek devam eden trafik çilesini ve vatandaşın serzenişlerini ekranlara yeniden taşıdı. Ayrıntılar saat 18:00’da Dim Tv Ana Haber Bülteni’nde.