Yer aynı çile aynı! Damlataş’ta trafik çilesi devam ediyor
Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı ve Damlataş Mağarası’nın bulunduğu yerde park sorunuyla beraber trafik çilesi devam ediyor.
GÜNCEL 16.08.2019, 15:21 Melike Temir
BAŞTA tur otobüslerinin yolcu indirip bindirme anında oluşan trafik yoğunluğuna bir de dışarıdan gelen yerli turistlerin araçları da eklenince, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Özellikle arabası için park alanı bulamayıp Alanya’dan ayrılan turistlerin şikayetleri de işin cabası. Dim TV bayram tatilinde ekrana yansıyan bu görüntülerin ardından bugün aynı bölgeye giderek devam eden trafik çilesini ve vatandaşın serzenişlerini ekranlara yeniden taşıdı. Ayrıntılar saat 18:00’da Dim Tv Ana Haber Bülteni’nde.
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