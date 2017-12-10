Yer altından kıvılcım ve duman çıktı, görenler büyük panik yaşadı!

BAHÇELİEVLER Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından çıkan dumanlar vatandaşlara panik yaşattı.
YER ALTINDAN KIVILCIM VE DUMANLAR ÇIKTI
Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerindeki Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından bir anda kıvılcım ve dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar panikleyerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
YER ALTI KABLOLARININ YANDIĞI ANLAŞILDI
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi köpükle söndürme çalışması yaparak, dumanların nereden çıktığını belirlemek için inceleme yaptı. Yapılan çalışma sonrasında yer altı kablolarında yanmalar olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi.
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