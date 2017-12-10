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Yer altından kıvılcım ve duman çıktı, görenler büyük panik yaşadı!

İstanbul Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi. Yapılan incelemede yer altı kablolarının yandığı anlaşıldı

Yer altından kıvılcım ve duman çıktı, görenler büyük panik yaşadı!

İstanbul Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi. Yapılan incelemede yer altı kablolarının yandığı anlaşıldı

10 Aralık 2017 Pazar 10:34
Yer altından kıvılcım ve duman çıktı, görenler büyük panik yaşadı!
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BAHÇELİEVLER Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından çıkan dumanlar vatandaşlara panik yaşattı.

YER ALTINDAN KIVILCIM VE DUMANLAR ÇIKTI

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerindeki Doğu Sanayi Sitesi yakınlarında yer altından bir anda kıvılcım ve dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar panikleyerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

YER ALTI KABLOLARININ YANDIĞI ANLAŞILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi köpükle söndürme çalışması yaparak, dumanların nereden çıktığını belirlemek için inceleme yaptı. Yapılan çalışma sonrasında yer altı kablolarında yanmalar olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi.

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29 EkimBahçelievler3. Sayfa
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