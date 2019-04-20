Yenilenebilir enerji desteğinde "10 yıl" kriteri

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji ve Maden Sektör Kurulu ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada toplantıdaki ifadelerine yer verilen Dönmez, sanayicinin Milli Enerji ve Maden Politikası dönüşümünde kritik bir rolü olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin altın ithalatı haricindeki maden dış ticaretinin neredeyse dengede olduğunu ifade eden Dönmez, "Fakat altın ithalatının azaltılması, yurt içinde üretimin artırılması için madencilik sektörüne büyük görevler düşüyor. Sanayicilerimize geçmişte olduğu gibi desteklerimiz devam edecek. Elektrik Üretim AŞ'nin tüm piyasadaki elektrik talebinin sadece yüzde 20’sini karşılayacak üretimi var. Bu üretimin de korunması gereken tüketicileri desteklemek için kullanılmasından yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, ayrıca artık çatı ve cephelerde kurulacak güneş enerjisi projelerinde aylık mahsuplaşmanın başlayacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bağlantı gücüne göre herkes çatı veya cephesine güneş enerjisi santrali kurabilecek. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki desteklerde, maliyetini 10 yıl içinde ödeyerek kazanç sağlamaya başlayacak projeler, artık piyasa fiyatları üzerinden elektrik satışı yapacak. 10 yıl içinde ödeyemeyen ve desteklenmesinde çoklu fayda olduğu düşünülen projelerde ise alım garantileri devam edebilecek."