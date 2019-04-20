Yenilenebilir enerji desteğinde "10 yıl" kriteri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde sağlanacak desteklere ilişkin, "Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki desteklerde, maliyetini 10 yıl içinde ödeyerek kazanç sağlamaya başlayacak projeler, piyasa fiyatları üzerinden elektrik satışı yapacak. 10 yıl içinde ödeyemeyen ve desteklenmesinde çoklu fayda olduğu düşünülen projelerde ise alım garantileri devam edebilecek." açıklamasında bulundu

Yenilenebilir enerji desteğinde "10 yıl" kriteri
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji ve Maden Sektör Kurulu ile  bir araya geldiği belirtildi.  Açıklamada toplantıdaki ifadelerine yer verilen Dönmez, sanayicinin  Milli Enerji ve Maden Politikası dönüşümünde kritik bir rolü olduğunu dile  getirdi. Türkiye'nin altın ithalatı haricindeki maden dış ticaretinin neredeyse  dengede olduğunu ifade eden Dönmez, "Fakat altın ithalatının azaltılması, yurt  içinde üretimin artırılması için madencilik sektörüne büyük görevler düşüyor.  Sanayicilerimize geçmişte olduğu gibi desteklerimiz devam edecek. Elektrik Üretim  AŞ'nin tüm piyasadaki elektrik talebinin sadece yüzde 20’sini karşılayacak  üretimi var. Bu üretimin de korunması gereken tüketicileri desteklemek için  kullanılmasından yanayız." değerlendirmesinde bulundu.
Dönmez, ayrıca artık çatı ve cephelerde kurulacak güneş enerjisi  projelerinde aylık mahsuplaşmanın başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:  "Bağlantı gücüne göre herkes çatı veya cephesine güneş enerjisi  santrali kurabilecek. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik  üretimindeki desteklerde, maliyetini 10 yıl içinde ödeyerek kazanç sağlamaya  başlayacak projeler, artık piyasa fiyatları üzerinden elektrik satışı yapacak. 10  yıl içinde ödeyemeyen ve desteklenmesinde çoklu fayda olduğu düşünülen projelerde  ise alım garantileri devam edebilecek."

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