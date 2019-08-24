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Son Dakika

Yeniden Refah'ta seçim heyecanı!

Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Şoförler Odası Kongre Salonu’nda başkanlık seçimi yaptı.

GÜNCEL 24.08.2019, 21:52 Melike Temir
Yeniden Refah'ta seçim heyecanı!
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MEVCUT başkan Hasan Çapur tek aday olarak seçime katıldı. Konuşmalardan önce önce İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kürsüde yerini alan Başkan Çapur, ‘Milli görüşü hakkıyla teslim etmek üzere Fatih Erbakan ile bu partiyi kurduk. Milli görüş hareteketi Türkiye’nin en hayırlı hareketidir. Tepki oylarıyla değil, sevgi oylarıyla iktidara geleceğiz’ dedi.

#Necmettin Erbakan #Fatih Erbakan #Yeniden Refah #seçim
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