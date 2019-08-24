Yeniden Refah'ta seçim heyecanı!

MEVCUT başkan Hasan Çapur tek aday olarak seçime katıldı. Konuşmalardan önce önce İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kürsüde yerini alan Başkan Çapur, ‘Milli görüşü hakkıyla teslim etmek üzere Fatih Erbakan ile bu partiyi kurduk. Milli görüş hareteketi Türkiye’nin en hayırlı hareketidir. Tepki oylarıyla değil, sevgi oylarıyla iktidara geleceğiz’ dedi.