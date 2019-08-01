Yeniden ortaya çıktılar! Alanya'da 'Sarıkız' paniği

ET yiyen örümcek olarak bilinen daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülen sarıkız isimli örümceği Alanya'da da görülmesi panik yarattı. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen et yiyen örümceğin görüldüğü anda uzmanlar hemen haber vermesi isteniyor. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Keşbeleni yaylasında görüldüğü öğrenilen sarıkız örümceğinin Alanya’nın diğer yaylalarında da bulunduğu düşünülüyor.

"ÖRÜMCEK YERDEN YAKLAŞIK 1 METRE ZIPLIYOR"

Örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine üzerine geliyor. Yetkililer vatandaşların bu örümcek türünü gördüğü yerde haber vermelerini rica ederek gerekli ilaçlama çalışmalarının başlatılacağını belirtti.