Yenialp'ten 'Ücretli poşet' yorumu

-Ceren ŞAHİN

TBMM Başkanlığına sunulan çevre ile ilgili yasa önerisi kapsamında, atık yönetimine ilişkin teklif uyarınca bakanlıkça belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığı satılacağı duyurulmuş ve ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Kamuoyunun ana tartışma konularından biri haline gelen marketlerde ücretli poşet uygulamasına ilişkin Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp bugün Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Yenialp “Poşetlerin paralı olmasına karşı değiliz lakin bir ‘ama’sı var. Büyük ürünler için kullanılacak büyük poşetler için bir ücretlendirme yapılabilir. Fakat küçük ürünlerde böylesi bir uygulama yapılması mantıklı değil. Mesela bir vatandaş gelecek ve 5 adet yumurta isteyecek. Böylesi bir durumda yumurtaların konulacağı poşetler küçük boyutta olacak. Esnaf o küçük poşet için nasıl ücret talep edecek? Dolayısıyla küçük poşetler için değil de büyük poşetler için böylesi bir uygulamanın getirilmesinden yanayız. Vatandaşların eskisi gibi filesiyle, sepetleriyle gelmesini biz de isteriz. Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz, aldıkları ürünleri ‘Alamayan olur, göz hakkına girmeyelim’ düşüncesiyle ceplerinde sakladıkları, taşıdıkları filelere, bez torbalara, sepetlere koyarlarmış, evlerine öyle taşırlarmış. Velhasıl kelam dönem eski dönem değil. Doğal olarak küçük ürünler için kullanılacak küçük poşetler için değil lakin büyük ürünler için kullanılacak büyük poşetler için ücretlendirilme yapılabilir. Çocuk gelecek bakkala 2 ekmek alacak, elinde sadece ekmeğe yetecek parası var. Biz çocuğun aldığı ekmeğe poşet vermeyecek miyiz yani? Küçük poşetlere uygulanmaması taraftarıyız” ifadelerini kullandı.

‘POŞETDE Mİ PARAYLA?’

Alanya’da vatandaşlar ise uygulanması yönünde meclise sunulan yasa teklifine tepki gösterdiler. Plastik atıkların engellenmesi ve tasarruf edilmesi noktasında uygulamanın mantıklı olabileceğini lakin her ürün için uygulanmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar “Çevre kirliliği noktasında öncelikle toplum bilinçlendirilmelidir. Bu tip uygulamalar toplum bilinçlendirilmediği sürece havada kalır. Poşet de mi parayla? Her ürün için uygulanması mantıksız. Gideceğiz iki soğan alacağız, bir salça alacağız, 3 parça ürün için üzerine bir de poşete para mı vereceğiz? Eve kucaklayıp mı getirmemiz bekleniyor yani? Böylesi bir uygulamadan taraf değiliz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 17:20