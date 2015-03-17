Yenialanya.com'a ödül

- Merve KAYA

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında haftasonu AGC Center'da Sabah Gazetesi Ankara Bölge Sorumlusu Osman Altınışık başkanlığında toplanan jüri üyeleri Antalya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Orhan Lazaloğlu, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, NTV Antalya Sorumlusu Sibel Atasoy, Körfez Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rasim Gündüz, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve TV haber programcısı Ali Buldu’nun değerlendirmelerini yaparak sonuçları bir zarf içerisinde kendilerine teslim ettiğini söyledi.



İnternet sitemiz www.yenialanya.com , 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nda İnternet Haber Sitesi dalında ödüle layık görüldü.



Yenialanya.com , 17 Mayıs 1999 tarihinden bu yana aralıksız 14 yıldır güncel olarak yayına devam etmektedir. www.yenialanya.com Dünyadaki tüm web sitelerinin ziyaretçi sayısı ve trafiğiyle ölçüm yapan www.alexa.com ölçümlerine göre ziyaretçi trafiği; Türkiye'de bin-bin 500, dünyada ise ilk 100 bin site arasında yer almaktadır. Günlük tekil ziyaretçi sayısı 15-20 bin arasında olurken, günlük sayfa gösterimi ise 100 bine ulaşmaktadır. Ve bu kriterler dikkate alındığında Yenialanya.com , sadece Alanya ve Antalya'nın değil, Akdeniz Bölgesi'nin en çok ziyaret edilen haber sitesidir. NerdyWebanalytics.com, Yenialanya.com 'u dünya üzerinde araştırmalarını yürüttükleri sitelerin yüzde 99'undan daha fazla ziyaretçi trafiğine sahip olduğu gerekçesiyle sitelerinin altın bölümü olan ünlüler salonuna alarak Gold Sertifika ile ödüllendirdi. Ayrıca www.yenialanya.com 2012 Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nda da ödüle layık görüldü.

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