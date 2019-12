yenialanya.com Akdeniz'in lideri

DÜNYANIN web sitesi trafikleri istatistikçisi Alexa'nın son verileri de sadece Alanya ve Antalya değil, Akdeniz bölgesinin en çok tıklanan haber sitesinin her zaman olduğu gibi yine açık ara www.yenialanya.com olduğunu gösteriyor. Türkiye sıralaması 1933, dünya sıralaması 99 bin 839 olan yenialanya.com'un ardından Akdeniz illerinin bazı siteleri sıralanıyor.