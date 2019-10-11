Yeniacun’dan çok özel hediye

2004-2005 yılları arasında Alanya Lisesi’nde, 2008-2009'da öğrenci meclis başkanlığı yaparak liderlik potansiyelini ortaya çıkaran mimar Mustafa Toklu, 2010-2014 yılları arasında Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve ardından teşkilat başkanlığı 4. Bölge koordinatörlüğü görevini yaptıktan sonra Ak Parti Alanya İlçe Başkanı olan Toklu'nun bu süre zarfında yaptığı görüşmeler ve siyasi temaslarda oluşan fotoğraflarla gösterilen kronolojik tablo, Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun tarafından kendisine hediye edildi. Toklu hediyeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, "Piştiğim ocak, ilk göz ağrım Gençlik Kolları, yönetim kurulu toplantısında içten ve samimi sohbetiniz ve bir o kadar da anlamlı hediyeniz için teşekkürler gençler" notu yazdı.