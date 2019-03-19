Yeni Zelanda saldırısını öven bir Ekşi Sözlük yazarı daha tutuklandı

Denizli'de, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısını sosyal medyadan övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yeni Zelanda saldırısını öven bir Ekşi Sözlük yazarı daha tutuklandı
banner404

ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın  Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin  hayatını kaybettiği saldırıyı öven, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren  yazıların, sosyal medyada paylaşıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen  çalışmada, ekşi sözlükte "no ceiling" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımda,  saldırıyı öven, İslam'a ve Müslümanlara hakarette bulunan kişinin Eren A. (24)  olduğu tespit edildi.

Zanlı, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren A,  çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı!
BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı!
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner533

banner518

banner481

banner472

banner479

banner536