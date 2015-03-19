Yeni yön levhaları geldi

ANTALYA’DAN gelen ekiplere Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Birimi ekipleri ile Alanya Belediyesi ekipleri yer gösterme konusunda yardımcı oluyor. Teknik ekip, Alanya’nın tamamındaki otobüs durak yerleri, yaya geçitleri, okulların olduğu bölgeler ve güneş enerjisi ile çalışacak yaya geçişi ışıklarının konulacağı yerler konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlerin ardından Kestel ve Dimçayı bölgesindeki yollara trafik levhaları konulmaya başlandı. Kestel İsa Küçülmez Caddesi’ndeki kavşaklara trafik yön levhaları takılırken, Dimçayı’nda ise piknik alanlarına giden otobüsler için durak levhaları takıldı. Ekipler, önümüzdeki günlerde otobüs durakları, okul çevrelerine trafik levhaları ile yaya geçişlerine güneş enerjisi ile çalışan ışık sistemi kurma çalışması da yapacak.

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