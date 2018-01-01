Yeni yılın ilk saatlerinde otomobili ile takla attı: 1 yaralı

KAZA , 03.00 sıralarında Derince ilçesi D-100 karayolu şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsü, 41 HB 600 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarına üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yerde yatan yaralı sürücüye vatandaşlar, “Hadi canım kardeşim. Allah şifa versin” diyerek moral vermeye çalıştı. Karayolları ekipleri, araçtan dökülen yağ sebebiyle kayganlaşan yola kum döktü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.