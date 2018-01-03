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Yeni yılın ilk gafı Fatih Portakal'dan! Fark edip anında düzeltti

Sunduğu haber bülteni ile reytinglerde milyonluk dizilere kafa tutan Fatih Portakal, tarihi 2018 yerine 2017 olarak anons edince yeni yılın ilk gafına imza atmış oldu

Yeni yılın ilk gafı Fatih Portakal'dan! Fark edip anında düzeltti

Sunduğu haber bülteni ile reytinglerde milyonluk dizilere kafa tutan Fatih Portakal, tarihi 2018 yerine 2017 olarak anons edince yeni yılın ilk gafına imza atmış oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:33
Yeni yılın ilk gafı Fatih Portakal'dan! Fark edip anında düzeltti
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FOX TV'NİN haber spikeri Fatih Portakal, sunduğu haber programında yeni yılın ilk gafını yaptı.

TARİHLERİ YANLIŞ ANONS ETTİ

Haber programına tarih vererek başlayan Portakal, 2018 yerine 2017 tarihini anonslayınca canlı yayında yeni yılın gafına imza atmış oldu.

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