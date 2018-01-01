Yeni yılın ilk bebeklerine ilk hediyeler Yücel çiftinden

Haber: Alper KUTAY

BAŞKAN Yücel, tüm ailelere bebekleri ile sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, 2018 yılının ilk dakikalarında ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başkent ve Yaşam Hastanesi’ni ziyaret etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hasta ve yakınları ile hastane personelinin yeni yılını kutladı. Daha sonra doğum servisine geçen Başkan Yücel, buradaki aileleri ziyaret etti. Başkan Yücel ve eşi Yıldız Yücel, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerle de yakından ilgilendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni doğum yapan annelere Alanya Belediyesi’nin hazırladığı, “Hoşgeldin Bebek” hediye paketlerini takdim etti. Başkan Yücel’in eşi Yıldız Yücel de bebeklere altın takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.