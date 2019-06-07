Yeni tehlike ‘Aslan balığı’

Ceren ŞAHİN

ASLAN balığı bulunduğu bölgede hiçbir canlı bırakmıyor” dedi. Akdeniz ve Alanya’da son günlerin en önemli gündem maddesi balon balıkları. Sayıları günden güne artan ve deniz canlılarıyla beslenmesi bakımında çeşitliliği yok eden zehirli balon balıklarına ek olarak, Alanya’da yeni bir tehlike kapımızda. O da ‘aslan balıkları’. Konuyu gündemine alan Dim TV (dimtv.tv), sayıları son 2 yılda giderek artan zehirli aslan balıklarını araştırdı ve mikrofonlarını balıkçılara uzattı. Balıkçılar “Balon balıklarının ardından yeni tehlike kapımızda” dediler.

‘ASLAN BALIĞININ ZEHRİ ÖLDÜRÜYOR’

Aslan balığının dikenlerinde bulunan zehrin bir insanı öldürebilecek güçte olduğunu ifade eden balıkçı Osman Yıldırım, önlem alınmazsa sayılarının günden güne artacağını belirtti. Yıldırım, “Aşırı üreyen bir balık, diğer avcı balıklar tarafından da yenmediği için fazla çoğalıyor. Denizde düşmanı yok ama o her canlıya düşman. Bir balığın düşmanı olursa popülasyonu dengelenir. Ama avcı balıklar, bu balığı tercih etmediği için aslan balığı da giderek çoğalıyor. Beslenmek için diğer balıkları avladığından balık popülasyonunu da bitiriyor. Gövdesinde bulunan dikenleri de çok zehirli. Elinize değdiği an zehirlenirsiniz. Zehri için öldürücü olduğu söyleniyor. Eğer bu çoğalmanın önüne geçilmezse beş sene sonra denizde hiçbir canlı kalmaz. Aslan balığı bulunduğu bölgede hiçbir canlı bırakmıyor. İnsanları soktuğu zaman da öldürebilecek güçte zehir bulunuyor. Renkli, uzun kanatları bulunan, gösterişli, avcı bir balık. Aslan balığı göç ile Akdeniz’e gelen bir balık türü ve balon balığı kadar tehlikeli. Kızıldeniz’den göç ederek geliyor, son iki senedir Alanya’da görülüyor. Balon balığından sonra eğer sayıları artarsa aslan balığı da büyük tehlike oluşturacak. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü’nde çalışmalar yapılıyor ama henüz bir sonuca bağlanmış değil. İvedilikle çözüm bulunması şart” dedi.