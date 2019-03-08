Yeni sivri biber 'Özge' Antalya'da tanıtıldı

DEMRE'YE bağlı Beymelek Mahallesi'nde yapılan, deneme üretimi başarı ile gerçekleştirilen yeni tür sivri biber Özge'nin tanıtım toplantısına, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, biberi ıslah eden yüksek ziraat mühendisi Ramazan Özalp, deneme üretimini yapan üretici Kadir Karakuş, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden uzmanlar ve üreticiler katıldı.

Özge biberin tanıtımının yapıldığı tarla gününde konuşan Dr. Abdullah Ünlü, "Özge adını verdiğimiz yeni sivri biber türünün ıslah çalışması sonrası 2015 yılında üretim izni alındı. 2017 yılında tohumluk kaydı yapılan hibrit yeni bir tür olarak bugün karşımızda. İlk kez Beymelek Mahallesi'ndeki serada, Kadir Karakuş arkadaşımız üretimini gerçekleştirdi. Yeni Özge biber, uzun sivri Demre tipi. Bugüne kadar ülkemizde üretimi yapılan sivri biberlerin hepsi acıydı. Özge biber yüzde 100 tatlı. Kaliteli, düzgün, koyu yeşil renkte ve parlak. Ortalama uzunluğu 20- 23 cm, kalınlığı 2,5- 3 cm. Bir tanesinin ortalama ağırlığı 35- 50 gram. Taze olarak tüketime ve ihracata uygun. Yüksek verimli. En önemlisi soğuk dönemde meyve tutumu çok iyi. Kış döneminde üretimi yapılabiliyor. Demre sivrisinin daha geliştirilmişi olarak düşünülebilir" dedi.

Demre'de biber üretimine yeni bir tür kazandırdıklarını aktaran Ünlü, şöyle konuştu:

"BATEM ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz deneme üretimi başarıyla gerçekleştirildi. BATEM olarak ülkemizde örtüaltı tarım yaygınlaştıkça, hibrit sebze çeşit ıslahı büyük önem kazandı. Enstitümüz bu konuda öncü çalışmalar yaparak domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavun türlerinde çok sayıda hibrit tür geliştirerek, özel sektör yoluyla ülke tarımına kazandırdı. Enstitümüzde bugüne kadar domateste 7, biberde 10, patlıcanda 4, hıyarda 4, kavunda 8 ve fasulyede bir olmak üzere 34 çeşit geliştirildi. Sebze üretiminde Türkiye, dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2107 yılı itibariyle ülkemizde 31 milyon ton sebze üretildi. Bunun 7,4 milyon tonu örtüaltı üretimi olarak sağlandı. Ülkemizde 2017 yılında 2,7 milyon ton biber üretimi yapıldı. Bu üretimin 704 bin tonu örtüaltında gerçekleşti. Yeni türümüz Özge ile ülkemizdeki biber üretimi ve buna paralel olarak biber ihracatı artacak."