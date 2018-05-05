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Yeni sel uyarısı! Bakandan son dakika açıklaması geldi

Ankara Mamak'ta yaşanan selden sonra Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji; 3 saat içinde şiddetli yağış bekleniyor. Bakan Sarıeroğlu, Ankara'da meydana gelen sel ile ilgili olarak, "164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. 25-30 iş yerimizde ağır hasar var. Vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Yeni sel uyarısı! Bakandan son dakika açıklaması geldi

Ankara Mamak'ta yaşanan selden sonra Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji; 3 saat içinde şiddetli yağış bekleniyor. Bakan Sarıeroğlu, Ankara'da meydana gelen sel ile ilgili olarak, "164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. 25-30 iş yerimizde ağır hasar var. Vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:34
Yeni sel uyarısı! Bakandan son dakika açıklaması geldi
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, Ankara çevrelerindeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilerek, "Ankara radarından alınan son bilgilere göre, önümüzdeki 3 saat boyunca güney kesimlerinden başlayarak Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının azalacağı ve yağışların önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde etkili olacağının da  tahmin edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Yurdumuz geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara denizi üzerinde oluşan gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimleri de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesi, Doğu bölgelerimiz ile İç Ege ve Göller yöresinde atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle öğleden sonraları oluşan mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında bulunmaktadır. Hava sıcaklıkları, Marmara’nın ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmektedir. Ancak hafta sonundan itibaren genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkemiz geneline yayılacağı ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN SEL AÇIKLAMASI

Bakan Sarıeroğlu, "3  saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi  sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı  olmaması. Mamak  ilçemizde bu gece 12.00'ye kadar yukarıda 4 ayrı komisyon kurduk. Hızlıca, bir  yarım saat içerisinde arkadaşlarımız çıkacaklar, hasarların tespitini yapıp yarın  itibarıyla da Mamak ilçemizin Boğaziçi Mahallesi'nde hayatın tekrardan  normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

5 MAYIS 2018 CUMARTESİ GÜNÜ

5 Mayıs 2018 Cumartesi günü: Marmara’nın ve Karadeniz’in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

6 MAYIS PAZAR GÜNÜ

6 Mayıs Pazar günü: Marmara’nın ve Karadeniz’in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli, Trakya, Batı Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimiz dışında ülke genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güneydoğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesiminde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şekline olacağı tahmin ediliyor.

7 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ

7 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un Avrupa yakası, Trakya’nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde görülmesi beklenen yağışların İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki hafta boyunca özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde devam etmesi bekleniyor.

ANKARA'DA ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN BOYUNCA ...

Ankara’da önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri zaman zaman kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ...
İstanbul’da Pazartesi gününe kadar özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus , Pazar ve Pazartesi günleri Anadolu yakasında Salı günü ise il genelinde hafif sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.

İZMİR'DE BEKLENEN SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR ...

İzmir'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Pazar ve Pazartesi günleri iç kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI 6-12 DERECE AZALACAK 

Hava sıcaklıklarının 6 Mayıs Pazar gününden itibaren sis nedeniyle normalleri civarında seyreden kuzey kıyılardan sonra yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde de 6-12 derece azalacağı ve önümüzdeki hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

YEREL DOLU YAĞIŞI VE YILDIRIM RİSKİ

Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanaklar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir. Vatandaşlarımızın yağışın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla günlük hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinde fayda bulunmaktadır." 

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Anahtar Kelimeler:
Ankara MamakBakandan Son Dakika AçıklamasıMeteoroloji
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