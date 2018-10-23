Yeni Oba Köprüsü asfaltlanıyor

OBA Cikcilli ve Alanya merkez yönünde araç trafiğini rahatlatmak ve alternatif yol güzergâhları oluşturmak için Oba Çayı üzerine yapılan yeni köprü çevresinde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

“OBA VE CİKCİLLİ’DEKİ YATIRIMLARIMIZ İNSANLARIMIZIN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATINA CİDDİ KATKILAR SAĞLADI”

Tüm bölgelerde olduğu gibi Oba ve Cikcilli bölgesinde imar yollarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba çayı üzerine yapılan yeni köprü ile özelikle çevre yolu ile Araştırma Hastanesi çevresinde trafiğin rahat bir akışa kavuşturulduğunu söyledi. Bölgenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına paralel olarak imar yollarını altyapısı ile beraber hizmete sunduklarını açıklayan Başkan Yücel, “ Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Oba ve Cikcilli bölgesinde de çok ciddi yatırımlarımız var. Yeni hizmete sunduğumuz Oba Köprüsü ile mahalleler arasındaki kopukluğu gidererek, bir bütünlük sağladık. Bu da hem trafik hem de insanlarımızın sosyal hayatlarına önemli katkılar sağladı. Şu an yeni köprü çevresinde sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Ardından ALKÜ’nün yanındaki Cenaze Hizmetleri binamızın bulunduğu caddede devam edeceğiz” dedi.