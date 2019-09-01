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Yeni nesle gönderme yaptı

Coşkun Sabah, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Azka Otel’de sahne aldı

GÜNCEL 01.09.2019, 11:50 01.09.2019, 12:42 Enes Subaşı
Yeni nesle gönderme yaptı
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SANATÇI, “Bize bu muhteşem bayramı yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve büyük kahramanlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı sahneye davet eden Sabah, “Safiye Hanım çok değerli biri, her gördüğünde selam verir ve sohbet eder. Yeni nesilleri görüyorum, Allah’ın selamını bile esirgiyorlar” diyerek, sitemde bulundu.

#coşkun sabah
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