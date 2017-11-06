Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112314
ALTIN
158.403
DOLAR
3.8731
STERLİN
5.0686
EURO
4.4909
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de...
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
banner468

Yeni kimliklerde büyük sürpriz! İsteyen adını ve soyadını değiştirebilecek

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, TBMM'de kabul edilen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile birlikte isteyenlerin adını ve soyadını değiştirebileceğini söyledi

Yeni kimliklerde büyük sürpriz! İsteyen adını ve soyadını değiştirebilecek

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, TBMM'de kabul edilen Nüfus Hizmetleri Kanunu ile birlikte isteyenlerin adını ve soyadını değiştirebileceğini söyledi

06 Kasım 2017 Pazartesi 16:16
Yeni kimliklerde büyük sürpriz! İsteyen adını ve soyadını değiştirebilecek
banner404

TOPLUMSAL gelişmeler karşısında yetersiz kalan Nüfus Kanunu’nda değişiklikler yapıldığını ve vatandaşa birçok alanda hizmet kolaylığı sağlandığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni kanunla ad ve soyadlarında imla hatası olanların mahkemeye girmesine gerek olmadan dilekçe ile değişiklik yaptırabileceğini ifade etti.

İŞ YÜKÜ AZALACAK, İŞLEM SÜRECİ KISALACAK'

Yapılan değişiklikler sosyal yaşamda birçok kolaylıkları da getireceğini belirten Şahin, "Yeni kanun ile ad ve soyadlarında imla hatası, anlam bozukluğu bulunanların bir kereye mahsusu mahkemeye gitmeksizin il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak düzeltme yaptırabilecekler. 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3'üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan veya problemli soyadları ile imla ve yazım hatası bulunan ya da düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı gerekmeksizin il/ilçe kurulu kararı ile değiştirilmesine imkan sağlanmaktadır. Düzenleme ile mahkemelerin iş yükü azaltılmakta, işlem süreci kısaltılmakta ve kolaylaştırılmaktadır” dedi.

Düzenlemeyle getirilen yeniliklere değinen Hüseyin Şahin, kanunun özellikle teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde yararlanılmasına olanak sağladığı ve düzenlemeyle özellikle kamu hizmeti sağlanması sırasında sıkıntı çekilen ikamet izni olmayan yabancılarla ilgili sorunun, kimlik numarası verilmesi sağlanarak çözümlendiğini söyledi. Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni kanunla, velayet ve vesayete ilişkin bilgilerin nüfus kütüklerinde elektronik ortamda saklanmasına olanak tanındığını söyledi. Şahin, babalığa hüküm kararı ile soy bağı tespit edilen çocukların baba hanesine yazdırılmasına, sağ görünen ancak ölmüş olduğu tespit edilen kişilerin mülki idare amirliklerince ölüm tescillerinin yapılmasına, ikinci adres üzerinden kamu hizmeti alınmasına da imkan verdiğini belirtti. Milletvekili Hüseyin Şahin yeni kanun ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesinin, vatandaşa daha hızlı hizmet sunulmasını sağlayacağını vurguladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
F T Yeni KimlikNüfus CüzdanıSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim anketinde şok sonuç! Bugün seçim olsa…
Seçim anketinde şok sonuç! Bugün seçim olsa…
Sempozyumda çizimler tamam
Sempozyumda çizimler tamam
Dondurma satan FETÖ'cüye sert tepki!
Dondurma satan FETÖ'cüye sert tepki!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim