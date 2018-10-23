Yeni Jandarma Komutanı belli oldu

DEMRE Jandarma Komutanı Oğuz Doğan'ın Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'ne atanmasının ardından boşalan göreve Teğmen Emre Tırpancı atandı. Göreve başlayan Teğmen Emre Tırpancı, "Görev sürem içinde Demre'nin ve Demrelinin can ve mal güvenliği, huzuru için çalışma arkadaşlarımla birlikte özveri içinde çalışacağım. Görevimiz sırasında en büyük yardımcımız Demreli vatandaşlarımız olacaktır. Yasalar çerçevesinde kapımız herkese açık olacaktır" dedi. Demre Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, 1993 yılı Denizli doğumlu. 2016 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın açtığı sınavı kazarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde gördüğü 2 yıllık eğitimin ardında teğmen rütbesiyle mezun oldu. İlk olarak Akseki Komando Birliği'ne teğmen olarak atandı. Burada yaptığı kısa süreli görevin ardından Demre Jandarma Komutanlığı'na görevlendirildi.