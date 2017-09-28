Yeni İBB Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal'dan ilk konuşma

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından konuşma kürsüsüne davet edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal şunları söyledi: "Aziz İstanbullular. Bu seçimde buraya kadar gelen değerli arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli meclis üyelerimize, başkanımıza ve divanımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim geçti. Meclis üyelerimiz 3 tur burada kaldılar. Bu seçimde şahsımı İBB Başkanı yaptınız. Önce İstanbul adına, ülkemiz adına hayırlı olsun diyorum. Şahsım adına da inşallah hayırlı olur diyorum. Bu başkanlık benim için onurlu bir görev. Onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev olduğunun bilincindeyim. Bütün gücümle layık olmaya çalışacağım. İstanbullular bizi seçerken oy verdiler, inşallah mahcup olmayız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Başta bana güvenip aday gösterilmemde teveccüh gösteren Genel Başkanıma ve AKP Genel Merkezi'ne canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım 1994'te burada başkanlığa başladı, belediyecilikte çığır açtı. İstanbul'da yaşayanlar ve ziyarete gelenler 'İstanbul çok güzel' diyorsa bu O'nun eseridir. Yine Sayın Başbakanımız İstanbul'da görev yaptı, büyük emekleri var, kendisine şükranlarımı sunuyorum. Özellikle AKP iktidarı döneminde İstanbul ayrı bir İstanbul oldu. Hep beraber güzel işler yapacağız, İstanbul'a sahip çıkacağız. Bismillah diyelim, başlayalım. 'Az konuşup çok iş yapacağız' dedim, devir teslim sonrası bu akşamdan itibaren çalışmaya hemen başlayacağım. Allah bizleri İstanbul halkına mahcup etmesin, Allah yar ve yardımcımız olsun."

KİM NE DEDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut: Hayırlı olsun. Alanya'dan birisinin İBB Başkanı olması elbette Alanya adına güzel. Bulunduğu yerde de başarılı ki, üst kurul kendisini buna layık gördü. Umarım orada da başarılı olur. Kendilerini kutluyorum.

'ALANYA ONUNLA GURUR DUYUYOR'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu: Alanya'nın çok değerli bir evladı daha Türkiye'de önemli bir göreve geldi. İBB Başkanlığı çok önemli bir görev. Her zaman ifade ettiğimiz gibi değerli başkanımızın bu görevi de başarıyla yapacağına inanıyoruz. İstanbul'un gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Alanya kendisiyle gurur duyuyor.

‘TÜRKİYE’NİN KALBİNDE BİR ALANYALI’

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci: Bakanlıkların kalbi Dışişleri Bakanı Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu. Büyükşehir belediye başkanlıklarının da kalbi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Alanyalı. Böylece Alanyalıların başarısını tüm Türkiye'ye göstermiş oluyoruz ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepsine başarılar diliyorum. Alanya olarak gurur ve mutluluk duyduk. İnşallah daha çok Alanyalı'nın Türkiye yönetiminde olmasını arzu ederiz.

'SON DERECE MUTLUYUZ'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp: İstanbul gibi bir dünya kentine Alanyalı bir ismin büyükşehir belediye başkanı olması bizi son derece mutlu etmiştir. Sayın Uysal'ı kutluyor, başarılar diliyorum.

‘BİR ALANYALI OLARAK GURUR DUYDUK’

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir: Ne kadar gururlansak az. Başarılarının devamını diliyorum. Bütün Alanya çok memnun oldu. Bu gelişmede Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katkısı olduğuna inanıyoruz.

'ALANYALILAR AÇISINDAN GURUR VERİCİ'

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya: Bir Alanyalı'nın İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı olması Alanyalılar açısından gurur verici. İstanbul, Türkiye'nin en büyük metropol şehri. Dünyanın metropol şehirlerinden birisi. Gurur duyduk. Çok başarılı olacağından eminim. Kendisine güveniyoruz.