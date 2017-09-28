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Yeni ehliyet ve pasaportların ne zaman verileceği belli oldu

Yeni ehliyet ve pasaportlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, yeni ehliyet ve pasaportların 2018'in Mart ayında verileceğini belirtti

Yeni ehliyet ve pasaportların ne zaman verileceği belli oldu

Yeni ehliyet ve pasaportlar hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, yeni ehliyet ve pasaportların 2018'in Mart ayında verileceğini belirtti

28 Eylül 2017 Perşembe 11:51
Yeni ehliyet ve pasaportların ne zaman verileceği belli oldu
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İÇİŞLERİ Bakanı  Süleyman Soylu yeni kimlik kartları, ehliyet ve pasaportlar hakkında açıklama yaptı. Soylu, yeni ehliyet ve pasaportların 2018'in Mart ayında verileceğini açıkladı.

"TRAFİK TESCİLLERİNİ NOTERE VERECEĞİZ"

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, pasaport, ehliyet ve yeni kimlik kartlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yeni kimlik kartları ilk başta 2-2,5 ayda gidiyordu. Şimdi artık 5 artı 2 güne indirdik. Beş gün şehir içleri, merkezde iki günde, kırsal ve köylerde toplam 6-7 gün içinde müracaat ettikten sonra verilebiliyor. Ehliyetlerde, pasaportlarda da inşallah aynı anlayış gelecek. Ne zaman başlar? Biz 2018'in Mart'ı gibi diyoruz. Bu arada trafik tescillerini de noterlere vereceğiz. Yapabilirsek daha önce yapacağız ama bütün hazırlıklarımızı 2018'in Mart'ı için yapmıştık ama öne çekebilirsek bir şekilde çekmeye çalışıyoruz."

EHLİYET VE PASAPORTLARI NÜFUS İDARESİNİN VERECEĞİNİ AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, 3 gün önce ehliyet ve pasaportları artık nüfus idaresinin vereceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Ehliyet Ve Pasaportlar
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