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Yeni doğanlara sürpriz ziyaret

AKP'li kadınlar, hastaneleri ziyaret edip yeni doğum yapan anneleri ve bebeklerini ziyaret edip hediye verdi

Yeni doğanlara sürpriz ziyaret

AKP'li kadınlar, hastaneleri ziyaret edip yeni doğum yapan anneleri ve bebeklerini ziyaret edip hediye verdi

03 Kasım 2017 Cuma 15:02
Yeni doğanlara sürpriz ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin AKP İlçe Teşkilatı Kadın Kolları üyeleriyle Alanya'da uyguladığı "Hoş geldin Bebek Projesi" tüm hızıyla devam ediyor. AKP Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık ve ekibi, yeni doğum yapan anneleri hastanelerde ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Ziyarette annelere çeşitli hediyeler ve hemşirelik beratı da verildi. Kadın Kolları Başkanı Çalık, "Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in selamı ile yeni doğan bebeklerimizi ve annelerini ziyaret ettik. İnşallah sağlıkla ve mutlulukla büyüsünler" dedi.

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