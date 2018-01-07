Yeni çevreyolunda kaza kurbanı olan çocuk yaşam savaşı veriyor

KAZA, 2 Ocak günü Alanya'da yeni açılan çevreyolu üzerinde yaşandı. Cikcilli Mehmet Emine Öncü Okulu ile Hacıbaba Mezarlığı mevkileri arasında, okuldan çıkan bir öğrenci karşıya geçmek istersen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası ilk müdahalenin Alanya'da bir hastanede yapılmasının ardından minik öğrenci durumu kritik olmasından dolayı Antalya'ya sevk edildi. 9 yaşındaki çocuğun durumunu koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

ALANYA HALKI İSYAN ETTİ

Alanya halkı ise yeni çevreyolunda yaşanan kazalara isyan etti. Herhangi bir önlem olmadığını belirten vatandaşlar şuanki durumun ölümlü kazalara davetiye çıkardığını belirtti.