Yeni bir dünya rekoru daha kırıldı

DE-CIX Frankfurt, dünyada en yüksek veri akışına sahip Internet Değişim Noktası ve yeni rekorlarla öyle olmaya da devam ediyor. Sadece birkaç haftalık zaman diliminde, DE-CIX Frankfurt’ta veri trafiği en yoğun zamanlarda neredeyse yüzde 14 arttı.

DE-CIX Teknoloji Bölüm Başkanı Thomas King konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu rekor sadece bizim global pazardaki pozisyonumuzun altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda Frankfurt bölgesinin dünya genelinde ne kadar önemli bir veri üssü olduğunu da gösteriyor. Uzun yıllardır veri akışı ile ilgili gözlemlerimizi ve DE-CIX Frankfurt’ta bu yönde müşterilerimizden gelen dönüşleri ortaya koyan bu gelişmeden mutluyuz. Bu veri rekoru tamamen, yılın başından beri bağlı kapasitede yaşanan artış ile açıklanabilir. Burada bizi neredeyse 950 bağlı kapasiteye ulaştıran yüzde 10’dan fazla bir artıştan bahsediyoruz. Bu dönemde bu rekoru getiren diğer bir faktör ise internet kullanıcılarının online oyun ve online platformlardan film izleme gibi aktiviteleri sevmeleri. Tüm bu birleşenler bizi böylesi bir rekora ulaştırdı.”



Genel olarak Internet Değişim Noktaları’nda veri trafiği, dalgalı bir şekilde ilerler ve Internet kullanımının sabah 06:00’dan başlayıp akşam 21:00 civarı en üst noktaya ulaşan günlük ritmini yansıtır. Kış ya da sonbahar aylarına nazaran insanların daha az online olma eğilimi gösterdikleri yaz ayları gibi mevsimsel değişiklikler de kaydedilir.



DE-CIX, dünyanın lider Internet Değişim Operatörüdür. 1995’te faaliyete başlayan DE-CIX, dünya genelinde Avrupa, Orta Doğu, Asya ve ABD’de 20’den fazla lokasyonda Internet Değişim Noktası’nı yönetiyor.



Her lokasyonda, veri paketlerinin en hızlı ve en uygun maliyetle alıcısına ulaşmasını sağlamak üzere Internet Servis Sağlayıcıları, ağ operatörleri, içerik dağıtım ağları ve kurumlar eşleştirme yaparak veri trafiğini dönüştürebiliyor.