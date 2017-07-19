Yeni başlayan dizide pes dedirten hata!

STAR TV ekranlarında yayınlanan 'Dolunay' adlı dizi dün 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Özge Gürel, telefonu açmadan konuşmaya çalıştı. Taksiciye telefonu çalarken vermesi üzerine hatayı izleyiciler hemen farketti.

HATALAR İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR

Televizyon izleyicileri artık çok dikkatli. Daha önce Dolunay dizisinde olduğu gibi telefon çalmadan konuşma hatası çok fazla görmüştük. Yeni başlayan dizide de bu hata olunca izleyici anında yakaladı.