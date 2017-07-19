Yeni başlayan dizide pes dedirten hata!

STAR TV ekranlarında yayınlanan 'Dolunay' adlı dizi dün 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Nazlı karakterine hayat veren Özge Gürel, telefonu açmadan konuşmaya çalıştı. Taksiciye telefonu çalarken vermesi üzerine hatayı izleyiciler hemen farketti.
HATALAR İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR
Televizyon izleyicileri artık çok dikkatli. Daha önce Dolunay dizisinde olduğu gibi telefon çalmadan konuşma hatası çok fazla görmüştük. Yeni başlayan dizide de bu hata olunca izleyici anında yakaladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.