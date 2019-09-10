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Yeni başhekimden ik açıklama! 'Hizmet nöbetine hazırım'

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı oldu. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı bugün yeni yerinde ilk mesaisini gerçekleştirdi.

GÜNCEL 10.09.2019, 12:05
Yeni başhekimden ik açıklama! 'Hizmet nöbetine hazırım'
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PROF. Dr. Lakadamyalı, uzun süredir Başhekim Vekilliği görevini yürüten Uz. Dr. Nadir Aldemir’e vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Yeni Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı mevkilerin geçici, verilen hizmetlerin kalıcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Hastalarımıza ve yakınlarına yenilikçi, kaliteli bir hizmet sunabilmek adına çıktığım bu yolda ekip arkadaşlarımla birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Teslim aldığım hizmet nöbetini akademik tecrübem ve hekim arkadaşlarımın katkılarıyla daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza başlayacağız.” diye konuştu.Başhekim Vekilliğini yürüten Uz. Dr. Nadir Aldemir ise yeni görevinde Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya başarılar diledi. Dr. Aldemir; “Hüseyin hocamın bilgi birikimi ve tecrübesi ile bu görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Hizmet adına her türlü desteğe hazırız” dedi.

#Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi #ALKÜ #Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Dr. Hüseyin Lakadamyalı Ü
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