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Yeni Alanya'ya ödül yağdı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti 2014 Medya Başarı Ödülleri belli oldu. Yeni Alanya, gazetecilik alanındaki 11 kategoriden 7'sinde ödüle layık görüldü

Yeni Alanya'ya ödül yağdı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti 2014 Medya Başarı Ödülleri belli oldu. Yeni Alanya, gazetecilik alanındaki 11 kategoriden 7'sinde ödüle layık görüldü

17 Mart 2015 Salı 09:41
Yeni Alanya'ya ödül yağdı
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlarını açıkladı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında haftasonu AGC Center'da Sabah Gazetesi Ankara Bölge Sorumlusu Osman Altınışık başkanlığında toplanan jüri üyeleri Antalya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Orhan Lazaloğlu, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, NTV Antalya Sorumlusu Sibel Atasoy, Körfez Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rasim Gündüz, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve TV haber programcısı Ali Buldu’nun değerlendirmelerini yaparak sonuçları bir zarf içerisinde kendilerine teslim ettiğini söyledi. 

2014'ÜN EN İYİLERİ

GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ  

Haber dalında Yeni Alanya Gazetesi'nden ‘Katliam’ adlı eseriyle Mustafa Adıyaman,  

Gezi İnceleme Araştırma dalında ‘İz bırakan Alanya kaymakamları’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Oğuz Korum, 



Fotoğraf dalında ‘Nevruz kazası’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Erkan Uysal

Reklam Tasarım dalında ‘North Star’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Bircan Subaşı.

İnternet Haber Sitesi dalında www.yenialanya.com 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

‘Klimalı tarih’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Erkan Uysal, 
’Çok uzaklarda bir kasabada’ adlı eseriyle Turgut Gökgül Özel Ödülü Yeni Alanya Gazetesi’nden Alper Kutay, jüri özel ödülüne değer bulundu.



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Son Güncelleme: 16.03.2015 14:20
Anahtar Kelimeler:
AGCAGC 2014 Medya Başarı Ödülleri
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