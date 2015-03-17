Yeni Alanya'ya ödül yağdı

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlarını açıkladı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve AGC B aşkanı Mehmet Ali Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında haftasonu AGC Center'da Sabah Gazetesi Ankara Bölge Sorumlusu Osman Altınışık başkanlığında toplanan jüri üyeleri Antalya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Orhan Lazaloğlu, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, NTV Antalya Sorumlusu Sibel Atasoy, Körfez Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rasim Gündüz, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve TV haber programcısı Ali Buldu’nun değerlendirmelerini yaparak sonuçları bir zarf içerisinde kendilerine teslim ettiğini söyledi.



