Yeni Alanya'ya ödül yağdı

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlarını açıkladı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında haftasonu AGC Center'da Sabah Gazetesi Ankara Bölge Sorumlusu Osman Altınışık başkanlığında toplanan jüri üyeleri Antalya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Orhan Lazaloğlu, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, NTV Antalya Sorumlusu Sibel Atasoy, Körfez Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rasim Gündüz, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve TV haber programcısı Ali Buldu’nun değerlendirmelerini yaparak sonuçları bir zarf içerisinde kendilerine teslim ettiğini söyledi.
2014'ÜN EN İYİLERİ
GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ
Haber dalında Yeni Alanya Gazetesi'nden ‘Katliam’ adlı eseriyle Mustafa Adıyaman,
Gezi İnceleme Araştırma dalında ‘İz bırakan Alanya kaymakamları’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Oğuz Korum,
Fotoğraf dalında ‘Nevruz kazası’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Erkan Uysal,
Reklam Tasarım dalında ‘North Star’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Bircan Subaşı.
İnternet Haber Sitesi dalında www.yenialanya.com
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
‘Klimalı tarih’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Erkan Uysal,
’Çok uzaklarda bir kasabada’ adlı eseriyle Turgut Gökgül Özel Ödülü Yeni Alanya Gazetesi’nden Alper Kutay, jüri özel ödülüne değer bulundu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 16.03.2015 14:20