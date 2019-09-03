Yeni Alanya'nın 52. yıl pastası
Dim Medya A.Ş. Ailesi, Yeni Alanya'nın 52., Dim TV ve Dim Radyo'nun 2. yaşlarını mütevazı bir törenle kutladı
GÜNCEL 03.09.2019, 00:47 03.09.2019, 00:50 Enes Subaşı
DİM Medya A.Ş. Ailesi, 1 Eylül 1968'de ilk kez okurlarıyla buluşan Yeni Alanya'nın 52. yaşı ile Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ve Dim Radyo'nun 2. kuruluş yıldönümlerini pasta keserek kutladı. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim "Bizi destekleriyle bugünlere ulaştıran okurlarımıza ve izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
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