Yeni Alanya'nın 52. yıl pastası

DİM Medya A.Ş. Ailesi, 1 Eylül 1968'de ilk kez okurlarıyla buluşan Yeni Alanya'nın 52. yaşı ile Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ve Dim Radyo'nun 2. kuruluş yıldönümlerini pasta keserek kutladı. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim "Bizi destekleriyle bugünlere ulaştıran okurlarımıza ve izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.