Yeni Alanyalılar’dan Alanya halkına teşekkür

DÜNYADA yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Alanya’da bu yıl 10.’su düzenlenen Noel Pazarı’ında yine hoşgörü ve dostluk rüzgarı esti. Meydanı dolduran kalabalık, başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere bu hoşgörüye vesile olan tüm insanları alkışladı. 10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı’nda Yabancılar Meclisi sözcüleri, tüm dünya milletlerine Almanca, İngilizce ve Rusça dostluk mesajları yolladı. Programın açılış konuşmasını yapan Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya’nın uluslararası bir şehir olduğunu, çok dinli, çok dilli kültürlü yaşamıyla dünyaya model olduğuna dikkati çekti. Karaoğlu, “Dünyaya örnek bu fotoğrafın sergilenmesine vesile olan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

‘KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ’

10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı’nın açılış konuşmasına, “Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğinin sergilendiği bu pazarda tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olan Alanya, 82 milletten, 31.500 yerleşik ve 40 binin üzerinde mülk sahibi yabancıya ev sahipliği yapıyor. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Alanya’da atalarımızdan miras aldığımız Türk-İslam medeniyeti hoşgörüsünü, bizler de sonsuza kadar yaşatmayı hedefliyoruz” dedi. Alanya’da dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Bugün bu meydanda düzenlediğimiz Noel Pazarı, insana verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Sahip olduğumuz dini ve kültürel zenginliğimizin bizlere sağladığı anlayış ve saygı çerçevesinde, tüm dünyaya örnek olacak birlik ve beraberliği bu meydanda yaşatıyoruz. Tüm geliri engelliler yararına kullanılan Noel Pazarı etkinliğini bu yıl daha geniş daha renkli bir şekilde sürdürüyoruz. Yerleşik yabancı dostlarımızın Noel Bayramı’nı kutluyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

NOEL PAZARI’NDA 143 STANT KURULDU

Başkan Yücel, protokolle birlikte alanda kurulan 143 standı tek tek gezerek yerli ve yabancı dostlarıyla sohbet etti. Vatandaşların isteklerini soran Başkan Yücel, belediye hizmetleriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Bu sene yapılan organizasyonda 92 çadır kuruldu. Alana yeni bir düzenleme getirilerek Noel ruhunu yansıtacak bir alan hazırlanması ve kurulan çadırlardan 20’sinin bu alana özel Noel temalı olarak süslenmesi dikkat çekti. Bu özel Noel alanında hem hediyelik hem gıda olmak üzere katılımcılara yer verildi. Alanda ise toplam 52 hediyelik kategorisi katılımcısı, 64 gıda kategorisi katılımcısı, 11 yabancılar meclisi üye derneği, 1 kardeş şehir, 12 tanıtım kategorisi ve 3 ana sponsor olmak üzere 143 stant açıldı.

PAZARIN GELİRİ ENGELLİLER İÇİN

Bu stantlardan elde edilecek gelirin, her yıl olduğu gibi bu yıl da engelliler yararına kullanılacağı açıklandı. Bu sene Noel alanına misafir olarak Alanya Belediyesi kardeş şehri Silute’ye de yer verildi. Alanya’nın yurtdışı tanıtımına büyük katkı sağlayan Noel Pazarı’na Yeni Alanyalılar büyük ilgi gösterdi. Belediye Sarayı arkasındaki alanda iki gün boyunca devam eden Noel Pazarı’nda, yiyecek içecek stantlarının yanı sıra çocuklar için eğlence, müzik ve dans gösterileri düzenlendi. Misafirler, temsili Noel ağacı, Noel baba, workshop ve etkinlik alanlarında bol bol fotoğraf çekerek yakınlarıyla paylaştı.